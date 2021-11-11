Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu tutuklandı

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kampında askeri eğitim aldığı ve pek çok çatışmaya katıldığı belirlenen örgüt mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kampında askeri eğitim aldığı ve pek çok çatışmaya katıldığı belirlenen örgüt mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK/YPG ve YPJ yapılanmasına yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son olarak Suriye Haseke bölgesinde bulunan sözde Suriye demokratik güçleri yalanı adı altında PKK/YPG Terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen M.H isimli örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncelemeler neticesinde örgüt mensubunun kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği, Kocaeli'den İzmir'e geçip, oradan da yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Zanlının kaçacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yürütülen başarılı operasyonla örgüt mensubunu Kocaeli'de saklandığı adreste yakaladı.

Suriye'de çatışmalara katılmış

Şüpheli M.H.'nin, içerisinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu Suriye demokratik güçleri yalanı adı altındaki Haseke bölgesindeki kampta siyasi ve askeri eğitimler aldığı, Türkiye'de hiçbir şekilde ikamet ve kimlik bilgisi bulunmadığı ve Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusu yapılmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - KOCAELİ

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti

Son dakika haber | Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti

 Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

 Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title