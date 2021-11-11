Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı - Haberler
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Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

Sözde "Suriye demokratik güçleri" yalanı adı altında PKK/YPG terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen örgüt mensubu, Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Sözde "Suriye demokratik güçleri" yalanı adı altında PKK/YPG terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen örgüt mensubu, Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yakalandı. Zanlının Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi.

PKK/YPG ve YPJ yapılanmasına yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son olarak Suriye Haseke bölgesinde bulunan sözde Suriye demokratik güçleri yalanı adı altında PKK/YPG Terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen M.H isimli örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncelemeler neticesinde örgüt mensubunun kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği, Kocaeli'den İzmir'e geçip, oradan da yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Zanlının kaçacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yürütülen başarılı operasyonla örgüt mensubunu Kocaeli'de saklandığı adreste yakaladı.

SURİYE'DE ÇATIŞMALARA KATILMIŞ

Şüpheli M.H.'nin, içerisinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu Suriye demokratik güçleri yalanı adı altındaki Haseke bölgesindeki kampta siyasi ve askeri eğitimler aldığı, Türkiye'de hiçbir şekilde ikamet ve kimlik bilgisi bulunmadığı ve Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusu yapılmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan-İHA)

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

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