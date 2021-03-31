Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor

Anadolu Ajansı / Hişam Hac Ömer - Haberler | Güncel

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde pamuk şeker satarak yıllardır ailelerinin geçimini sağlayan 7 ve 10 yaşındaki Gazle ve Kifah kardeşler, okul sıralarına kavuşabilecekleri günün hayalini kuruyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde pamuk şeker satarak yıllardır ailelerinin geçimini sağlayan 7 ve 10 yaşındaki Gazle ve Kifah kardeşler, okul sıralarına kavuşabilecekleri günün hayalini kuruyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Suriye'de 10 yılını geride bırakan savaş sonucu ülke içinde 2,4 milyon, ülke dışında ise 750 bin çocuk okula gidemiyor. Yaklaşık 6,1 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğu Suriye'de, yaklaşık 2,6 milyon çocuk aileleriyle göç ederek ülke içinde yerinden edildi.

Dünyanın pek çok yerindeki yaşıtları pamuk şeker masalı ve hikayeleriyle büyürken, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yaşayan kız kardeşler Gazla Hamşo (7) ve Kifah Hamşo (10) ailelerine destek olabilmek için pamuk şeker satıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Bab ilçesini işgal etmesinin ardından Halep il merkezine göç eden Hamşo ailesi, Aralık 2016'da Batı Halep kırsalına göç ettikten sonra 2017 yılında Bab ilçesine tekrar döndü.

38 yaşındaki baba Sayit Hamşo'nun geçirdiği iş kazası sonucu engelli kalması nedeniyle ailenin geçimini Kifah ve küçük kardeşi Gazle üstlendi.

Kifah, küçük kollarıyla sürdüğü el arabasıyla, gününün büyük bir kısmını oyun parkının önünde yaşıtlarına pamuk şeker satarak geçiriyor.

Suriye'deki iç savaşla yaşıt olan ve ismi "mücadele" anlamına gelen Kifah'ın en büyük hayali ise okula başlamak.

"Okul kıyafetlerini giyip okula gitmek istiyorum"

Kifah, AA muhabirine "10 yaşındayım. Bab kentinde annem ve babama destek olabilmek için 4 yıldır pamuk şeker satıyorum. Babam sırtından rahatsız. Bomba, uçak ve silah seslerinden çok korkuyorum." dedi.

Kifah, büyünce öğretmen olmak istediğini belirterek, "Diğer çocuklar gibi sabahları uyanıp okul kıyafetlerini giyip okula gitmek istiyorum. Okuma ve yazmayı öğrenmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Engelli babasının evde hazırladığı pamuk şekerleri kent merkezinde sattığını kaydeden Kifah, "Pamuk şekerinde günlük kazancım değişiyor. Bazen 5000 Suriye lirası (yaklaşık 11 TL ) bazen de 6000 Suriye lirası (yaklaşık 13 TL) kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatı göç etmek ve yoksulluk içinde geçen küçük Gazle Hamşo da okula gitmek istiyor.

Geçirdiği iş kazası sonucu belinden yaralanarak engelli durumuna düşen baba Sacid Hamşo da aileyi çocuklarının geçirdiğini söyledi.

Hamşo, "Tek dileğim uyandığımda çocuklarımın sabah el arabasıyla pamuk şeker satmak yerine, kitaplarını ve çantalarını alıp okula gittiklerini görmek." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaştan doğan hayat pahalılığından şikayet eden Hamşo, geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı.

Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor
Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor
Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor
Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hişam Hac Ömer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bahar Candan Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:27:01. #1.15#
title