Suriye'de omuriliği zarar gören Muhammed, geçirdiği krizlerden kurtulmak için tedavi olmayı bekliyor (1)

Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında yaralanarak felç geçirip gününün neredeyse her saatinde krize yakalanan 15 yaşındaki engelli Muhammed Şehabi, eski sağlığına kavuşmak ve çektiği acılardan bir an önce kurtulmak için Türkiye'de tedavi olmayı umuyor.

Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında yaralanarak felç geçirip gününün neredeyse her saatinde krize yakalanan 15 yaşındaki engelli Muhammed Şehabi, eski sağlığına kavuşmak ve çektiği acılardan bir an önce kurtulmak için Türkiye'de tedavi olmayı umuyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde anne ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı