Suriye'de Olsak Pyd Çocuklarımızı Elimizden Alır"

MEHMET FATİH ASLAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler, terör örgütü PYD/PKK'nın tehdit ve baskıları nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

Suriye'nin sınır ilçeleri Ayn el Arap (Kobani) ve Tel Abyad'dan terör örgütleri arasındaki çatışmalar ve baskılar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Kürt sığınmacılar, tekrar vatanlarına, köylerine, evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Türkiye'nin desteğiyle yaşamlarına devam eden sığınmacılar, önce bölgeyi işgal eden terör örgütü DEAŞ, sonra da YPG/PKK'nın çocuklarını ellerinden alarak zorla savaştıracağı korkusuyla ülkelerine dönemiyor.

Savaş öncesinde Ayn el Arap'ın güneyindeki bir köyde yaşayan Hamit Şığ Temmi, AA muhabirine, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın köylerini işgal etmesinin ardından Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Evlerini, topraklarını geride bırakarak kaçtıklarını anlatan Temmi, "Savaştan çocuklarımızı alarak kaçtık. Şimdi köyümüze yerleşen YPG/PKK'nın çocuklarımızı elimizden alma korkusuyla geri dönemiyoruz. Bundan dolayı bize göğsünü açan Türkiye'de yaşamaya devam ediyoruz. Burada güven içinde uyuyoruz." diye konuştu.

"Biz artık kavga, savaş istemiyoruz"

Ülkesinde çiftçilik yaptığını, traktör, otomobil gibi araçlarını köyde bıraktığını ifade eden Temmi, geride bıraktığı tarlalarından, araçlarının durumundan haberlerinin olmadığını anlattı.

Çocuklarının dünyadaki en büyük hazineleri olduğunu dile getiren Temmi, şöyle devam etti:

"10 çocuğum var, eğer biz şimdi Suriye'de olsaydık PYD çocuklarımızı elimizden alır, zorla götürüp savaştırırdı. İnsanlar çocuğunu dünyanın bütün mallarına değiştirmez, parmağına dahi zarar gelmesini istemez. Biz artık kavga, savaş istemiyoruz, kavgadan, savaştan kaçıp geldik. Oradaki ortama güvenemediğimiz için dönemiyoruz. İnşallah bir gün terör örgütleri oradan temizlenir, devlet otoritesi tekrar sağlanırsa döneriz."

Canlarını, mallarını Türk devletine emanet ettiklerini aktaran Temmi, Türkiye'ye sığındıkları günden beri çadır kentte bütün ihtiyaçlarının giderildiğini vurguladı.

"Bölgede ne PYD/PKK'yı ne de DEAŞ'ı istiyoruz"

Tel Abyadlı Muhammet Nur Osman da yaşadığı bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesiyle 6 çocuğuyla ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Köylerinin daha sonra terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edildiğini ve güvenli bir ortam sağlanamadığı için topraklarına geri dönemediklerini anlatan Osman, şöyle konuştu:

"Biz artık bölgenin selametli bir yer olmasını istiyoruz. Hepimiz Müslümanız, insanlar ölmesin. İnsanın yaşadığı topraklar çok tatlıdır. Biz topraklarımıza geri dönmek istiyoruz. Biz bölgede ne PYD/PKK'yı ne de DEAŞ'ı istiyoruz. Biz evlerimizi terk ettiğimizde sapasağlam duruyorlardı ama bizden sonra evlerimiz terör örgütleri tarafından yıkılmış, evlerimizin yıkıldığını önce duyduk sonra da televizyonda gördük."

Terör örgütünün baskısı korkutuyor

Havin Halil ise terör örgütünün kendilerine kötü davranacağından korktukları için geri dönemediklerine dikkati çekti.

Bölgenin bir an önce terör örgütünden temizlenmesi temennisinde bulunan Halil, "Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor ama yine de biz vatanımızı çok özledik. İnşallah oralar terör örgütlerinden temizlenir biz de tekrar evlerimize döneriz." şeklinde konuştu.