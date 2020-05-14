Suriye'de mülteci kampında yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'de bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
14.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:25
Suriye'de bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Termanin bölgesindeki mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı. Yetkililer, yaralı çocukların hastaneye sevk edildiğini aktarırken yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA