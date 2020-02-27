Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib'deki mayınlar görüntülendi
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Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib'deki mayınlar görüntülendi

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan İdlib'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib ilçesinde rejimin yollara döşediği mayınlar görüntülendi.

27.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:03
Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib'deki mayınlar görüntülendi

'nin kuzeydoğusunda yer alan 'de muhaliflerin ele geçirdiği ilçesinde rejimin yollara döşediği mayınlar görüntülendi.


Suriye'nin İdlib şehrinde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında 'nun (SMO) kontrolüne geçti. İlçe merkezini kontrol altına alan muhalifler, Esad rejiminin Serakib'de yollara döşediği mayınları görüntüledi. O anları kaydeden bir muhalif, "Bakın Esad rejimi Serakib girişine sivillerin girmesine engellemek için böyle mayınlar koydu, hala çözemedik bu mayınları. Bu yol ana yol, girilmesini engellemek için böyle mayınlar koydular" ifadelerini kullandı.


Serakib ilçesi, Lazkiye'nin Halep ve Hama ile bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Halep-Şam bağlantısını sağlayan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor. - İDLİB

Kaynak: İHA

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