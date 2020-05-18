Suriye'de muhalifler ile rejim arasında esir takası Suriye'de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı.

Suriye'de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı.

Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Taftanaz'da bugün Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı. Esir takasında Esad Rejimi tarafından SMO'ya mensup 3 asker serbest bırakılırken, SMO tarafından ise 2 rejim askeri ile 2 askerin cansız bedenleri rejime teslim edildi. Korona virüs salgını nedeni ile 3 SMO mensubu asker 14 gün karantina altında tutulacak. - İDLİB

Kaynak: İHA