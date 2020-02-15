Suriye'de M5 karayolu Esad'ın zaferi için neden bu kadar önemli?

15.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:47

Suriye'deki stratejik öneme sahip M5 karayolu, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkede kontrolü yeniden sağlamasının en önemli unsuru olarak görülüyor. Peki, bu karayolu neden önemli?



Başkent Şam ve Halep arasındaki "Uluslararası Yol" olarak bilinen M5, Suriye'nin önemli şehirlerini birbirine bağlıyor. Bu karayolunu kontrol eden, bir anlamda ülkeyi de kontrol etme şansına sahip oluyor. Euronews.com'da Görüntüle