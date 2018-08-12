Suriye'de Kurulan 'Ulusal Ordu' Komutanı Afisi: Sadece Türkiye Destekliyor, Maaş, Lojistik ve...

Reuters haber ajansı, Suriye'de Türkiye desteğiyle kurulan muhalif 'Ulusal Ordu'nun başındaki isim Albay Haitham Afisi ile konuştu.

Azez'de bulunan Afisi, "Daha yolun başındayız. Çok sayıda zorlukla karşı karşıyayız ama üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi.

Afisi, "Ulusal Ordu'ya tüm destek yalnızca Türkiye'den geliyor. Başka ortak devlet yok" diye konuştu.

Afisi, Türkiye'nin savaşçıların maaşlarının ödenmesi, lojistik destek ve 'gerekli durumlarda silah yardımında' bulunduğunu ve düşmanlarının 'Esad, PKK ve IŞİD' olduğunu söyledi.

Reuters, Türkiye desteğiyle kurulan ordu için, "Muhalif örgütler arasındaki çekişmeleri sona erdirirse, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeybatıda yeniden güçlenmesinin önündeki en büyük engel olabilir" yorumunu yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktığını aktardı.

Haberde, Türkiye'nin rolünün yalnızca müttefik gördükleri Suriyeli muhalifleri desteklemekle kalmadığı, bölgede okullar, hastaneler inşa edildiği ve PTT'ye ait beş şube açıldığı belirtildi.

Reuters'a konuşan muhalif 'Ulusal Ordu komutanı Albay Afisi, muhalif birliklerine 'rastgele ateş açmamaları, üniforma giymeleri ve 'kanun hükümlerini ve adaleti temsil etmesi için yeni kurulan askeri polisle işbirliği içinde olmaları, diğer fraksiyonlarla rekabete girmemeleri' talimatı verdiğini söylüyor.



'35 bin savaşçı'

Albay ayrıca, muhalefet içindeki farklı yapılara 'kendi hapishanelerini, mahkemelerini kurma yasağı' getirildiğini ifade etti.

Yeni kurulan ordunun El Bab'daki 'mezuniyet törenine' 5 Ağustos'ta düzenlenen ve birkaç üyenin yaralandığı saldırıyla ilgili de konuşan Afisi, saldırının 'içeriden veya dışarıdan, devrimin düşmanları tarafından' düzenlendiğini ve failin tespit edildiğini söyledi ancak kim olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Reuters'ın haberine göre Ulusal Ordu 35 bin savaşçıdan oluşuyor. Ajans, Ulusal Ordu'nun daha önce birleşip ayrılan muhalif gruplardan farklı olduğunu bunun sebebinin de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Operasyonu'yla YPG'yi bölgeden uzaklaştıran 'Türk varlığı' olduğunu belirtiyor.

Haberde ayrıca "Türkiye İdlib'e 12 askeri kışla kurdu. Böylece, Rusya ve İran'la yapılan anlaşma kapsamında Afrin'in güneybatısındaki bölgeleri birleştirdi. Amaçlarının da anlaşma uyarınca İdlib bölgesindeki 'çatışmasızlık' ortamını sağlamak olduğu belirtildi" ifadeleri yer aldı.

İdlib'de muhalif birlikler ile cihatçı örgütler arasında çatışmalar devam ederken 'Ulusal Ordu' komutanı Albay Afisi, "Devrimin amacına hizmet eden tüm örgütlere yardım elimizi uzatmaya hazırız" dedi.