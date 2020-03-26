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-Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması- İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler,...

- Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler, Suriye içinde maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitleri dağıtmaya başladı Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil...

26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:20
-Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması- İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler,...

- Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması

İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler, Suriye içinde maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitleri dağıtmaya başladı

İDLİB- Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemlere dair bilgilendirme çalışması yapılıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemlere dair bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Çalışmalar, İdlib ili kırsalında sivillerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ortak alanlara afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından verilen seminerlerle yürütülüyor.

Sivillerin yeni tip korona virüse karşı bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Op. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, "İdlib'teki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip halka broşür dağıtıp bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz. Yine sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara da korona virüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı afişler asıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tlass, sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık" dedi.

İHH, son 1 hafta içerisinde Suriye'deki 40 bin sivili yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdi.

-Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması- İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler,...

Kaynak: İHA

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-Suriye'de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması- İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler,...

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