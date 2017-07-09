Suriye'de 'Kısmi Ateşkesbugün Başlıyor
Rusya, ABD ve Ürdün'ün üzerinde anlaştığı Suriye'de kısmi ateşkes anlaşması bugün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Rusya, ABD ve Ürdün'ün üzerinde anlaştığı Suriye'de kısmi ateşkes anlaşması bugün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Suriye'nin güneybatısındaki Dera, Kuneytra ve As Süveyda kentlerini kapsayan ateşkes, ülkede 6 yıldır devam eden "şiddeti azaltmayı" hedefliyor.
BREAKING: Un cessez-le-feu majeur est mis en œuvre dans tout le sud de la Syrie https: //t.co/GFR0oFDvZy— paumond joel (@PaumondJoel) July 3, 2017
ADB Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Lübnan sınırına yakın 3 kentin, Lübnan'ın güvenliğini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Tillerson, ateşkes anlaşmasının Rusya ve Amerika'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğini göstermesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ateşkesin bu kentlere insani yardım koridoru açılmasını, muhalefet ile iletişime geçilmesini ve Ürdün'de izleme merkezleri kurulmasını da içerdiğini belirtti.
Rappel: Lors du dernier cessez-le-feu en #Syrie, les #USA ont bombardé des soldats Syriens https: //t.co/c0n7MLRazY #Russie #ÉI #AlQaïda— Jérémie Deguire (@JrmieJ) July 8, 2017
Suriye'deki kısmi ateşkes analşaması, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamburg'da yapılan G-20 zirvesinde gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşmenin ardından açıklanmıştı.
Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle 300 bine yakın kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca Suriyeli de evlerini terketmek zorunda kaldı. Ülkenin büyük bölümü ise harabeye döndü.
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Tags: kısmi Rusya ABD ateşkesbugün Donald Trump Vladimir Putin Suriyede iç savaş Suriyede başlıyor Gepost: 09 juli 2017