Suriye'de kazada şehit olan Uzman Onbaşı, memleketine uğurlandı

08.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:05

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyat kentinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devriye görevi sırasında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) devrildi. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.İl Müftü yardımcısı tarafından okunan duanın ardından şehit Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürüldü.

Kaynak: DHA