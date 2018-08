Suriye'de Kardeşliğin Adı Beşir Derneği

Hayır işlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmet etmeyi kendisine görev edinen Beşir Derneği, komşu ülke Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Nerede bir mazlum görse yetişmeye çalışan, yardımına koşan dernek, Suriye'de her gün on binlerce kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayarak bölge halkının yaşadığı acıları bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

BEŞİR DERNEĞİ, CERABLUS AŞEVİNDE HALKA HER GÜN SICAK YEMEK VERİYOR

Bölgede sürekli çatışmaların yaşanması ve açılan kamplardaki insanların evlerine dönememesi sebebiyle, Suriye bölgesinde yardım ihtiyacı yıl boyunca sürüyor. Bu nedenle bölgede kalıcı bir aşevi ve yardım mağazaları kuran dernek, bölgede yaşayan ve kamplardaki çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce sivile, her gün düzenli insani yardım malzemesi ulaştırıyor. 10 bin kişi kapasiteli Cerablus aşevinde bölge halkına her gün iki çeşit sıcak yemek ikram eden Beşir Derneği, verdiği desteği sürdürüyor. Savaşın en büyük mağduru olan çocuklar ise aldıkları hediyelerle yaşadıkları sıkıntıları kısa bir süre de olsa unutmayı başarıyorlar.

BEŞİR DERNEĞİ, SAVAŞIN İLK GÜNÜNDEN BU YANA YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşir Derneği, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve yine günde toplam 30 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle Suriyeli savaş mağduru kardeşlerimize savaşın ilk günlerinden bu yana yardımlarda bulunuyor.