- Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı
- Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı Suriye Sağlık Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verdi.
- Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı
ŞAM - Suriye Sağlık Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verdi.
Dünya genelinde yayılan korona virüs nedeniyle önlemler tek tek arttırılıyor. Suriye'de önlemler kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, restoranlara sadece paket servis yapılmasına izin verildiği aktarıldı.
Sağlık Bakanı Nizar Yazigi de parklar, kulüpler, spor salonları ve düğün salonlarının kapatıldığını açıkladı.
Suriye hükümeti, 12 Mart'ta tüm okullar ve üniversitelerin Nisan ayına kadar kapatma kararı almıştı. Eğitim Bakanlığı çalışanları da tüm sınıfların denzenfekte çalışmalarına başlamıştı.
Suriye'de şuana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası görülmedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA