Suriye'de kadınlara karşı da en büyük insan hakları ihlalini işleyen taraf Esed rejimi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mart 2011'den bu yana Beşşar Esed rejiminin 8 bin 29 kadını zorla tutukladığını, 11 bin 923 kadını öldürdüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mart 2011'den bu yana Beşşar Esed rejiminin 8 bin 29 kadını zorla tutukladığını, 11 bin 923 kadını öldürdüğünü bildirdi.

SNHR'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, Suriye'deki kadınların hak ihlallerine uğramaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, Mart 2011'den bu yana ülke genelinde 8 bin 29'u Esed rejimi, 255'i terör örgütü DEAŞ, 176'sı terör örgütü YPG/PKK ve 804'ü diğer taraflarca olmak üzere toplam 9 bin 264 kadının zorla tutuklandığı kaydedildi.

Esed rejiminin dosyası kabarık

Yine Mart 2011'den bu yana Suriye'de çatışan taraflarca öldürülen kadınlar konusunda da Esed rejiminin dosyası kabarık.

SNHR'nin raporunda, Mart 2011'den bu yana, 74'ü işkence yoluyla olmak üzere 11 bin 923'ü Esed rejimi, 969'u Rusya, 587'si terör örgütü DEAŞ, 658'i uluslararası koalisyon, 161'i terör örgütü YPG/PKK ve 1806 diğer taraflarca olmak üzere toplamda 16 bin 104 kadının öldürüldüğü ifade edildi.

8 bin 13 kadın, Esed rejimi tarafından cinsel şiddete maruz kaldı

870'i tutuklama merkezlerinde olmak üzere toplam 8 bin 13 kadının, Esed rejimi tarafından cinsel şiddete maruz kaldığının hatırlatıldığı raporda, terör örgütü DEAŞ tarafından 3 bin 487, terör örgütü YPG/PKK tarafından 12 ve diğer taraflarca 11 kadının cinsel şiddet gördüğü aktarıldı.

SNHR'nin raporunda, Suriye'deki kadınlara ilişkin en büyük insan hakları ihlallerini işleyen tarafın Esed rejimi olduğu vurgulandı.

Raporda, Birleşmiş Milletler'in Suriyeli kadın haklarını savunacak ve onları saldırılardan koruyacak "bağlayıcı" kararlar alması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa