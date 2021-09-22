İsrail'e ait İHA Suriye'de düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'e ait İHA Suriye'de düştü

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail'e ait İHA Suriye'de düştü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir İHA'nın rutin faaliyetler yürüttüğü sırada "teknik arıza" nedeniyle Suriye topraklarında düştüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, söz konusu İHA'nın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'e ait bir başka İHA'nın 14 Ağustos'ta yine "teknik arıza" nedeniyle Suriye'de düştüğü bildirilmişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

 ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Balotelli Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail'e ait İHA Suriye'de düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:14:09. #1.17#