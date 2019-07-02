SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Ayaklarımı bağlayıp tavana ters...

Beşşar Esed rejiminin asılsız gerekçelerle tutukladığı Hatice Ali Şeyh, ayaklarından bağlanıp tavana ters asıldığını, aç ve susuz bırakıldığı için bayıldığını söyledi.

Seracılıkla uğraşan Hatice Ali Şeyh, Hama kırsalında Aralık 2013'te alıkonuldu ve bir ay cezaevinde türlü işkencelere tanıklık etti.

Kendisinden yardım isteyen bir çocuğu, annesi, kız kardeşi ve teyzesiyle evlerinde 2 gün misafir ettikten sonra gitmek istedikleri yere ulaştıran Şeyh ve eşi, rejim istihbaratının takibine takıldı.

Şeyh ve eşi, misafirlerini uğurladıktan sonra evlerine dönerken, rejimin kontrol noktasındaki memurlar tarafından sorgulandı.

Birkaç gün sonra yardım ettikleri çocuğun annesinin de tutuklandığını öğrenen Şeyh, korkarak evden kaçtı.

Şeyh, tutuklanmasına giden süreci AA muhabirine şöyle anlattı:

"Beni de tutuklayacaklarını düşünerek evden kaçtım. Köy köy kaçarak kız kardeşime gittim. Orada iki gün kaldıktan sonra beni aradıklarını duydum. Kimliklerimi almak için eve döndüğümde evimi kuşatmış olduklarını gördüm. Eşimi ve beni alıkoydular. Siyasi güvenlik şubesine götürüldüm. Eşimi gönderdiler. Eşim onlara beni de bırakmaları için yalvardı. Küçük çocuğumuz olduğunu söyledi. Ancak beni Tartus'taki güvenlik şubesine sevk ettiler. Orada Ramazan ailesinden kimseyi tanıtıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söyledim. Gençleri, yaşlıları herkesi darp ediyorlardı. Gözlerimi bağlayarak bir zindana attılar. Yardım ettiğimiz çocuğun annesi de oradaydı."

Kaynak: AA