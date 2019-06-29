SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Ağır hastaları hücrelerde ölüme terk...

MÜSLÜM ETGÜ - Beşşar Esed rejiminin muhalif gösterilere katıldığı için tutuklayarak 1,5 yıl alıkoyduğu Raad Suphi, işkence ve ceza evi şartları nedeniyle ölümcül hastalıklara yakalanan mahkumların tek kişilik hücrelerde ölüme terk edildiğini söyledi.

37 yaşındaki Raad Suphi, Suriye'de tutuklu bulunduğu cezaevlerinde yaşadıklarını AA'ya anlattı.

İç savaşın başında, Deyrizor kentindeki ilk gösterilere katıldığını, bunun üzerine Esed rejimince tutuklandığını ifade eden Suphi, 1,5 yıl süren esareti unutamadığını dile getirdi.

Hapishanede günlerce aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiklerini belirten Suphi, kurtuluşunun imkansız olduğunu ve öleceğini düşündüğünü söyleyerek, "Günlerce elektrik verdiler. Bizi pislik içinde bıraktılar. İşkenceden dolayı kendimizde değildik." ifadelerini kullandı.

4 ay askeri bölgede, 4 ay yer altında, 7 ay da başka bir cezaevinde tutulduğunu belirten Suphi, bu sürede mahkumların çeşitli hastalıklara yakalandığını gördüğünü belirterek, "Oraya düşen sağ çıkmaz. Ben Allah'ın sayesinde kurtuldum. Kanser, uyuz, verem olanlar vardı. Ağır hasta olanları tek kişilik hücrelere götürüyorlardı. O hücrelerde tek tek ölüyorlardı. Ancak bize göstermiyorlardı." dedi.

İşkencenin sabah erken saatlerde başladığını vurgulayan Suphi, şöyle devam etti:

"En ağır küfürleri ederek işkenceye başlıyorlardı, sonra ellerimizden tavana asıp akşama kadar öyle bırakıyorlardı. Günlük bir öğün yemek veriyorlardı ama yemeğin içine toz ve toprak koyup zorla yememizi istiyorlardı. Zaten başka şansımız da yoktu. Akşama kadar tuvalet izni yoktu. Bazen altımıza kaçırıyorduk. Sonra akşam gelip çözüyorlardı."

"Kadınlara tecavüz ediyorlardı"

Yan taraftaki cezaevinde kadınların kaldığını anlatan Suphi, "Kadınlara tecavüz ediyorlardı. Erkekler ise her türlü işkenceye maruz kaldı. İşkencelerden dolayı belimden sakatlandım. Kulağımı kestiler. Aylarca güneş görmedim. Çıktıktan sonra deli gibi olmuştum çünkü çıktığımıza ve özgür olduğumuza inanamıyordum." değerlendirmesini yaptı.

"Bizi idam edecekler diye düşündük"

Bir gün kendisine merkeze götürüldüğü söylendiğinde idam edileceğini düşündüğünü dile getiren Suphi, "Özgür Suriye Ordusu yakaladığı İranlı önemli esirleri bizimle değiştirmek istemiş. Böyle olunca bizi bıraktılar. Bizim takastan bilgimiz yoktu. Çok korktuk. Bizi idam edecekler diye düşündük. 109 kişi otobüslerle merkeze götürüldüğümüz zaman takas edildiğimizi anladık." ifadelerini kullandı.

Halen çok sayıda mahkumun hapishanelerde işkence gördüğünü söyleyen Suphi, bunlardan biri olan amcasından 8 yıldır haber alamadıklarını belirtti.

Kaynak: AA