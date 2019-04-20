Suriye'de Işid Saldırılarında 35 Asker Hayatını Kaybetti
Suriye'de ordu güçleri ve Şam yönetimi yanlısı silahlı grupları hedef alan IŞİD saldırılarında son iki günde en az 35 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Suriye'de ordu güçleri ve Şam yönetimi yanlısı silahlı grupları hedef alan IŞİD saldırılarında son iki günde en az 35 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş, IŞİD'in Suriye'nin Irak sınırına yakın Bağhuz köyünü kaybettikten sonraki en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com