Suriye'de İran destekli yabancı teröristlere ait hedeflere hava saldırıları
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Suriye'de İran destekli yabancı teröristlere ait hedeflere hava saldırıları

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı mevkilere hava saldırıları düzenlendi.

Suriye'de İran destekli yabancı teröristlere ait hedeflere hava saldırıları
03.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:50

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı mevkilere hava saldırıları düzenlendi.

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, sabah saatlerinde Deyrizor'un Mayadin ilçesinde İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı noktaları bombaladı.

Saldırılarda, İran destekli gruplara mensup bazı teröristler yaralanırken, hedef alınan mevkilerde hasar oluştu.

Vurulan noktaların yer aldığı Mayadin ilçesi güvenlik çemberi altına alındı.

Kaynaklar, saldırıların, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarınca gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları, Deyrizor'da İran destekli teröristlere ait hedeflere aralıklarla saldırılar düzenliyor.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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