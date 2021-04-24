Suriye'de İran'a ait petrol tankerine saldırı iddiası
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Suriye'de İran'a ait petrol tankerine saldırı iddiası

Suriye'de İran'a ait petrol tankerine saldırı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Suriye'de İran'a ait bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını iddia etti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Suriye'de İran'a ait bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını iddia etti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya dayandırdığı haberinde İran'a ait bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını iddia etti. Haberde tankerin, Suriye'nin Banyas limanında saldırıya uğradığı öne sürüldü. Katar'a ait El Cezire kanalı da İran'a ait petrol tankerine yönelik saldırının İHA ile gerçekleştirildiğini iddia etti.

İranlı yetkililerden ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan 6 Nisan'da İran'a ait Saviz adlı gemi Kızıldeniz'de Cibuti açıklarında saldırıya uğramıştı. Saldırıyı doğrulayan İran Dışişleri Bakanlığı, geminin lojistik üs olarak kullanıldığını ve korsanlarla mücadele amacıyla bölgede bulunduğu belirtmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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