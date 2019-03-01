Suriye'de İntihar Saldırısı: 7 Ölü

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib bölgesindeki bir restorana bir intihar bombacısı tarafından saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan önce şehirde hedef gözetmeksizin ateş açtı daha sonra ise bölgedeki bir restorana girip üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA