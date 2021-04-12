Suriye'de ilk teravih kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de ilk teravih kılındı

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel
Suriye'de ilk teravih kılındı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi camilere akın etti.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Türker Ertürk Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Necip Uysal Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriye'de ilk teravih kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:35:06. #1.15#
title