Suriye'de ilk teravih kılındı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi camilere akın etti.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan