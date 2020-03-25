Suriye'de İlk Koronavirüsü Vakası Görüldü 2019 yılının sonlarına doğru Çin'de konuşulmaya başlanan ve kısa bir süre içerisinde de tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs, ağır bir hava oluşturdu.

2019 yılının sonlarına doğru Çin'de konuşulmaya başlanan ve kısa bir süre içerisinde de tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs, ağır bir hava oluşturdu. Şimdilik 339 bin 645 kişiye bulaşan virüs, 14.717 kişinin hayatını kaybetmesine sebep verdi. Türkiye'de de görülen koronavirüs, 30 kişiyi öldürdü

Koronavirüs, yeni bir ülkede daha ortaya çıktı. Güney komşumuz Suriye, ilk COVID-19 vakasının görüldüğünü söyledi. Bu haberle birlikte Türkiye'nin tüm sınır komşularında koronavirüs tespit edildi.

Suriye'de ilk koronavirüs vakası

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı tarafından yapılan açıklamalara göre Suriye'ye yurtdışından giriş yapan bir kişiye yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif olduğunu ifade etti. Söz konusu kişi ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmezken hastanın sağlık durumu ile ilgili de birşey söylenmedi. Bazıları, söz konusu kişinin karantina altına alındığını söyledi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamalarda, Şam'da bulunan Zabadani Ulusal Hastanesi'nin koronavirüs salgınına karşın tıbbi izolasyon merkezi olacağı söylendi. Eğer bu önlemler işe yaramazsa daha farklı tedbirler alınacak.

Türkiye'de çok fazla vaka görülmesine ek olarak komşulardaki sayılar da artıyor. Bu durum ülkedeki tüm vatandaşlar için adeta panik havası yaratıyor.