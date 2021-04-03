Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
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Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti

Son dakika habere göre Suriye iç savaşında göçmen durumuna düşen aileler seneler sonra çadırda yaşamaktan kurtularak, Kızılay tarafından yapılan briket evlere yerleşti.

Suriye iç savaşında göçmen durumuna düşen aileler seneler sonra çadırda yaşamaktan kurtularak, Kızılay tarafından yapılan briket evlere yerleşti. Türk Kızılay'ın İdlib'de yaptığı briket evlerden birine yerleşen 6 çocuk babası Züheyr Es Malek, 3 senedir çadır çadır dolaştıklarını sonunda bir evleri olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ı tarafından çadırlarda yaşayan Suriyeliler için İdlib'de inşa edilen briket evlere aileler yerleşmeye başladı. İç savaş sırasında kendi ülkelerinde göçmen duruma düşen ve çadırlarda kalmak zorunda kalan ailelerin seneler sonra korunaklı evleri oldu.

"BİR EVİMİZ OLDU"

Humus'ta yaşadığı sırada iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kalan Züheyr Es Malek'in, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğuyla 3 senedir çadırda yaşıyordu. 3 senedir çadır çadır dolaşan aile yaklaşık bir haftadır Türk Kızılay'ın yaptığı briket evde yaşıyor. Yerleşmeye ve eve eşya almaya çalıştıklarını ifade eden baba Züheyr Es Malek "Çadır çadır dolaştık. Daha yeni geldik fazla bir eşyamız da yok. Eşyalar bunlar. Bu bölgeye gelip evleri yapanlara çok teşekkür ederim. Şimdi çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bir evimiz oldu" diye konuştu.

Yine 6 çocuğu olan bir anne iki buçuk yıldır çadırda kaldıklarını, savaş sırasında babasını, eşinin kuzenlerini ve çok sayıda akrabasını kaybettiğini belirterek, " İlk başta kirada oturduk, çadır kente geçtik. Şimdi buraya taşındık, aileden çok şehidimiz var" dedi.

Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti
Son dakika... Suriye'de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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