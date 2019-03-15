Suriye'de, İç Savaşın 8. Yılında Gösteriler Düzenlendi (2)

- Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Sermeda ilçesinde düzenlenen gösteriye katılanlar

Suriyelilerin taşıdıkları Suriye Devrim bayrakları ve pankartlar

İdlib'in Sermeda ilçesinde anma etkinliklerine katılan Tacir Muhammed Vakkas ile röportaj

Hemşir Muhammed Şavirdi ile röportaj

Rami Kızza ile röportaj

Devrim marşları söyleyen ve tekbirler getiren göstericiler

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab ve Mare ilçeleri ile İdlib ilinde halk, iç savaşın 8. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri ve Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ve Bab ilçeleri ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve İdlib'de halk gösteriler düzenlemek için bir araya geldi.

Devrim marşları söyleyen ve tekbirler getirilen anma gösterilerinde, "Şehitlerimizin kanları ve cezaevlerinde tutulanların acıları, özgürlük yolunda ilerlememizi zorunlu kılıyor", "15 Mart devrim anma tarihi değil, özgürlüğün doğumudur", "Ölürüm de Esed'e geri dönmem", "Cezaevlerindekilere özgürlük", "Sevdiklerimizi cezaevlerinde bırakmayacağız", "Devrim fikir devrimidir, silah bitiremez", "8 sene,10 sene, 100 sene ya yaşayacağız ya da Esed'i indireceğiz" yazılı pankartlar taşındı.

İdlib'deki gösterilerde "Zeytinler bu topraklarda var oldukça biz de buradayız", "Genç, yaşlı, çocuk, kanımızın son damlasına kadar direneceğiz" dövizleri taşındı.

İdlib'in Sermeda ilçesinde anma etkinliklerine katılan Tacir Muhammed Vakkas, "Hala özgürlük ve Esed'i alaşağı etmekte ısrarcıyız. Bunun için miting yapıyoruz. Esed rejimi, İran ve Rusya'nın düzenlediği yoğun bombardıman, İdlib mutabakatını riske atıyor. Devam etmesi halinde yüz binlerce sivil göç edecek. Herkesin zarar göreceği bir göç dalgası oluşacak." ifadelerini kullandı.

Hemşir Muhammed Şavirdi de "8 yıl sonra yine gösterilere çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Biz özgürlüğümüz ve asırların en adi diktatörü Esed rejimini indirmek için ayaktayız." şeklinde konuştu.

Rami Kızza da "8 yıl sonra yine eylemlerde yine sokaklardayız. Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum, Suriye halkına verdiği garantörlük sözüne devam etsin. Rusya ve Esed de bilsin ki biz devrime devam ediyoruz." dedi. Kızza, İdlib'deki bombardımana değinerek, "Bombardımanın devam etmesi halinde büyük krizler doğacak. Türkiye ve Avrupa'ya göç dalgaları olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA