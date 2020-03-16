Suriye'de iç savaş 10.yılına girdi
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Suriye'de iç savaş 10.yılına girdi

Suriye'de iç savaş 10. yılına girdi.

16.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:57
Suriye'de iç savaş 10.yılına girdi

Suriye'de iç savaş 10. yılına girdi. Yıllardır yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti, 7 milyona yakın kişi de evinden, yurdundan edildi. Savaşın bedelini en ağır hiç kuşkusuz çocuklar ödedi. Öyle ki, 2 milyon 800 bin çocuğun eğitim hayatı yok. Onlar için en çetin mücadeleyi de Türkiye veriyor. Evleri üzerlerine yıkıldı, barınacakları alanlar tek tek yakıldı. Nefes alacakları sokaklara, caddelere bombalar bir bir düştü.

Savaşın vurduğu birçok Suriyeli soluğu onlara karşılıksız kapılarını sonuna kadar açan Türkiye'de aldı. Türkiye, en çetin mücadelesini Suriye için verdi. Son zamanlar sınıra yığılan sivillere barınacakları çadır, ısınacakları soba, battaniye, kömür ve gıda malzemeleri dağıtıldı. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ardında milyonlarca kurban bıraktı. Geçen 9 yılda yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca sivil de mülteci konumuna düştü.

SURİYE İÇ SAVAŞI 9 YILI GERİDE BIRAKTI

İç savaş nedeniyle bugüne kadar 6,7 milyon Suriyeli yerinden edildi. Bunların yaklaşık 3,6 milyonu Türkiye'de.

Türkiye, güney sınırında milli güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı şimdiye dek 4 harekat düzenledi. Bunlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar kalkanı harekatı.

Rejim savaşla geçen 99 yılda ablukayı, saldırıları, işkenceyi, kimyasal silahları asla elinden bırakmadı. Suriye'de iç savaşın onuncu yılına girilirken en ağır bedeli çocuklar ödüyor. BM verilerine göre 2011 yılından bu yana Suriye'de yaklaşık 9 bin çocuk saldırı ve bombardımanlarda hayatını kaybetti ya da yaralandı. Savaş yüzünden her on saatte bir çocuk ölüyor.Kaçmak zorunda kalan sivillerin yarısından fazlası yine çocuklardan oluşuyor. UNICEF tahminlerine göre 2 milyon 800 bin çocuk okula gidemiyor.Suriye'de bir nesil travmatik deneyimlerle ve okul eğitimi almadan yetişiyor. 13 milyon 100 bin sivili yardıma muhtaç hale getiren iç savaş için Türkiye ve Rusyanın girişimleriyle 6 Mart'ta bir ateşkes yürürlüğe girdi. İki ülke bölgede ortak devriyeler de yürütüyor.

(İHA)

Suriye'de iç savaş 10.yılına girdi

Kaynak: İHA

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Suriye'de iç savaş 10.yılına girdi

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