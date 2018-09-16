Suriye'de Hükümet Kontrolündeki Bölgelerde Yerel Seçim

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde halk Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gitti.

Oylama, Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011'den bu yana ülkede düzenlenen ilk yerel seçimler oldu.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu ve birlikler, son olarak güneydeki bölgeler ve Şam çevresindeki mahallelerle, ülkenin üçte ikisinin kontrolünü muhaliflerden geri aldı.

Pazar günü yerel saatle sabah 7'de başlayan oylamanın 12 saat sürmesi bekleniyor ancak resmi haber ajansı SANA, katılım oranına göre oylamanın 5 saat daha uzatılabileceğini duyurdu.

Yerel seçimlerde 40 bin aday, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarışıyor.

Başkent Şam'da, şehir merkezi ve meydanlar dahil birçok yere yönetimdeki mevcut görevlerine devam eden yetkililerin posterleri asıldı.

Şam'ın Bab Şarki bölgesinde oy kullanan 42 yaşındaki kamu çalışanı Muhammed Kabbadi, AFP haber ajansına "Kime oy vereceğimi çok iyi biliyorum, genç, aktif biri, zafer, bu bölgeye iyi şeyler getirecek" dedi.



IŞİD'den geri alınan Deyr ez Zor'da seçim

Resmi televizyon kanalında, Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntüleri yayımlandı.

Geçen sene Suriye ordusunun IŞİD'den geri aldığı doğu şehri Deyr ez Zor'da da sandıklar kuruldu.

PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dahil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanılmadı.

Adayların büyük bir çoğunluğu Baas Partisi'nden veya partiye yakın isimlerden oluşuyor.



Şam'ın Mazzeh bölgesinde oy kullanmaya gitmeyen 38 yaşındaki Humam, "Neden oy kullanayım? Ne değişecek? Dürüst olalım. Herkes sonuçların tek bir parti lehine önceden ayarlandığını biliyor. Bu partinin üyeleri seçimden ziyade atama sayılacak bir süreçle kazanmış olacaklar" dedi.

Yerel konsey ve belediye üyelerinin görev süresi dört yıl. Seçimlerle göreve gelecek yeni yönetimlerin, başta yıkılan bölgelerin yeniden inşası ve şehir planlaması olmak üzere daha fazla sorumluluk üstlenmeleri bekleniyor.

Suriye'de en son yerel seçimler, iç savaştan kısa bir süre önce Aralık 2011'de düzenlenmişti. Genel seçimler 2016'da, devlet başkanlığı seçimleri de 2014'de yapıldı. Devlet Başkanı Beşar Esad, yedi yıl süreyle devlet başkanlığına yeniden seçilmişti.