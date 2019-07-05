Suriye'de haziranda 2 basın mensubu öldürüldü

Suriyeli Gazeteciler Birliği, Suriye'de geçen ay 2 medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Suriyeli Gazeteciler Birliği'ne bağlı Suriye Basın Özgürlüğü Merkezi (SCJF) yayımladığı raporunda, Suriye'de haziran ayında 2 medya çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

Merkezin raporuna göre, medya çalışanlarından Emjed Hasan Bekir, Hama'daki çatışmaları takip ettiği sırada rejim güçlerinin saldırısında hayatını kaybederken, Ömer Dimaşki adlı diğer medya çalışanı ise İdlib'de kimliği belirsiz taraflarca aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Raporda, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de başlamasından bu yana 450 medya çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

Hama'da ayrıca 2 medya çalışanının rejimin saldırılarında yaralandığının aktarıldığı raporda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bir basın mensubunun terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

Şubat 2012'de kurulan Paris merkezli Suriyeli Gazeteciler Birliği, çalışmalarını Türkiye'den sürdürüyor.

Kaynak: AA