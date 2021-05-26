Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti
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Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti

Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Suriye'de Esad rejimi kontrolü altındaki bölgelerde halk sandık başına giderken, Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini Suudi Arabistan'a geldi.

Suriye'de Esad rejimi kontrolü altındaki bölgelerde halk sandık başına giderken, Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini Suudi Arabistan'a geldi.

Suriye'de Esad rejimin kontrolündeki bölgelerde bugün halk Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için oy kullanırken Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan'a geldi. Martini'nin başkanlık ettiği Suriyeli üst düzey heyet Suudi Arabistan'a dün gece saatlerinde vardı. Martini'nin gelişi ile 10 yıldan sonra ilk kez Esad rejiminden bir rejim Bakanı Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Suriye basını, Suriyeli heyetin ziyaretinin Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve Dünya Turizm Örgütü Ortadoğu Komitesi'nin (UNWTO) Suriye Turizm Bakanlığı'na gönderdiği davet üzerine gerçekleştiğini açıkladı. - RİYAD

Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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