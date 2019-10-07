Suriye'de güvenli bölge: Erdoğan ve Trump gelecek ay Washington'da görüşecek

07.10.2019 01:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar akşamı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin şart olduğunu belirtti ve ABD'nin ikili mutabaktın gerekliliklerini yerine getirmemesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı iletti.

Trump'ın daveti üzerine liderler gelecek ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan "PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu" ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için Türkiye'nin her türlü tedbiri alacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca "ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı" Trump ile paylaştığı belirtildi.

ABD, Suriye sınırında müşterek güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı ancak Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma kapsamında yeterli ilerleme sağlanamadığı eleştirisinde bulunuyordu.

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon için 'hazırlıkların tamamlandığını' söylemiş, güvenli bölge ile ilgili olarak da Suriye'de güvenli bölge planlarının da 'Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yol' olduğunu aktarmıştı. Erdoğan, "Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.