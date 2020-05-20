Suriye'de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü
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Suriye'de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü

Suriye'de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Birel'in isteği üzerine jandarma personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 4 yaşındaki Göktürk'e,...

20.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:22

Suriye'de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Birel'in isteği üzerine jandarma personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 4 yaşındaki Göktürk'e, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı More köyünde görev yapan ve 10 aydır 4 yaşındaki oğlunu göremeyen Uzman Çavuş Gökhan Birel'in isteği üzerine, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'e babası adına doğum günü pastası aldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden ailenin kaldığı daireye akşam gelen ekipler ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla dışarı çıkamayan minik Göktürk'ün doğum gününü hep birlikte kutladı. Ayrıca, uzman çavuşun eşi Kübra ve oğlu Göktürk ile de görüntülü görüşmelerini sağlayan Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mesai arkadaşımız bizlere ulaşarak böyle bir isteği olduğunu söyledi. Bizler de tabi severek bu sürprizi yapacağımız ifade ettik. Hem aile hem Göktürk çok mutlu olduk. Böyle güzel bir olaya vesile olduğumuz için tabi ki bizler de mutlu olduk" şeklinde konuştular.

Uzman Çavuş Gökhan Birel'in eşi Kübra Birel ise "Gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk. Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanında. Getiren de gönderen de sağ olsun" dedi

Suriye'de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

Manşet

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