Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel'in (30), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu 4 yaşındaki Göktürk Birel'e jandarma tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi
21.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:31

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel'in (30), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu 4 yaşındaki Göktürk Birel'e jandarma tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Görevi nedeniyle 10 aydır Suriye'de olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel, oğlu Göktürk'ün doğum günü kutlamasına katılamadı. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Birel, durumu anlatıp, oğluna kendisi adına pasta götürülmesini talep etti. Jandarma ekipleri, pasta alıp, ailenin yaşadığı Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve gitti. Ekip, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan küçük Göktürk'e sürpriz yaptı. O anlar baba Gökhan Birel'e cep telefonuyla görüntülü arama yapılarak izletildi.

Uzman Çavuş Gökhan Birel'in eşi Kübra Birel çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanındalar. Getiren de gönderen de sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Göktürk Birel de jandarma personeline teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Harun Tan Hazal Kaya Sezen Aksu Onur Saylak
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:31:49. #1.15#
title