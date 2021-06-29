Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü
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Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü

Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.

Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.

Otobüslerle Özel Harekat Komutanlığına getirilen askeri personeli İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askerler ve aileleri karşıladı.

Aslı Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 6 ay önce Suriye'ye göreve gittiğini söyledi.

Eşini bu sürece çok özlediğini ve şu an çok heyecanlı olduğunu dile getiren Taşkıran, "Çok mutlu bir o kadar da gururluyum. Allah eşimi ve askerlerimizi başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.

Oğlunu beklerken gözyaşlarına hakim olamayan Esma Doğan da "Oğlumu çok özledim burnumda tütüyor, kazasız belasız gidip geldiler, 6 aydır göremedim çok özledim." dedi.

Altı aylık oğluyla eşini görmeye gelen Kardelen Akca ise "Eşim göreve gittikten sonra çocuğumuz oldu ve eşim göremedi. Şimdi çok heyecanlıyız ilk defa kucağına alacak. Eşimi çok özledim." ifadesini kullandı.

Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü
Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü
Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü
Suriye'de görev yapan 241 jandarma özel harekat personeli Adıyaman'a döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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