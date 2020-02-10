Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?
Bugün gelen yeni şehit haberi, Ankara-Şam hattında ismi konmamış bir savaşın mı ilan edildiğine dair yorumları tetikledi. Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı
Suriye'de muhaliflerin geriye kalan son kalesi olarak kabul edilen İdlib'in kuzeyinde Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin topçu atışı sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin de yaralanmasıyla son bir haftada şehit sayısı 13'e yükseldi. Bölgede yaşanan gerilim, Ankara-Şam hattında 'ilan edilmemiş bir savaş mı başladı' yorumlarına neden oldu.
Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı. Euronews.com'da Görüntüle