Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?
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Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?

Bugün gelen yeni şehit haberi, Ankara-Şam hattında ismi konmamış bir savaşın mı ilan edildiğine dair yorumları tetikledi. Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı

10.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:14
Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?

'de muhaliflerin geriye kalan son kalesi olarak kabul edilen İdlib'in kuzeyinde Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin topçu atışı sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin de yaralanmasıyla son bir haftada şehit sayısı 13'e yükseldi. Bölgede yaşanan gerilim, Ankara-Şam hattında 'ilan edilmemiş bir savaş mı başladı' yorumlarına neden oldu.


Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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