Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?

10.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:14

Suriye'de muhaliflerin geriye kalan son kalesi olarak kabul edilen İdlib'in kuzeyinde Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin topçu atışı sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin de yaralanmasıyla son bir haftada şehit sayısı 13'e yükseldi. Bölgede yaşanan gerilim, Ankara-Şam hattında 'ilan edilmemiş bir savaş mı başladı' yorumlarına neden oldu.



Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı. Euronews.com'da Görüntüle