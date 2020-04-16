Suriye?de fırında yangın: 1 yaralı Suriye'nin Sermede kentine bağlı kasabada bir fırında yangın çıktı.

Suriye'nin Sermede kentine bağlı kasabada bir fırında yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralanırken; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Suriye'nin Sermede kentine bağlı Keferderyan kasabasındaki bir fırında yangın çıktı. Hızlıca yayılan alevler sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürdü. Fırının kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Kaynak: DHA