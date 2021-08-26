Suriye'de evi soyulan rejimin saha muhabiri Alluş, olaya ilgisiz kalan rejime tepki gösterdi
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Suriye'de evi soyulan rejimin saha muhabiri Alluş, olaya ilgisiz kalan rejime tepki gösterdi

Suriye'de evi soyulan rejimin saha muhabiri Alluş, olaya ilgisiz kalan rejime tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saha muhabirlerinden Kinana Alluş, Halep'teki evinin soyulmasının ardından rejimin lideri Esed'e seslenerek, "Ben de tüm insanlar gibi hakkımın savunulmasını istiyorum.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saha muhabirlerinden Kinana Alluş, Halep'teki evinin soyulmasının ardından rejimin lideri Esed'e seslenerek, "Ben de tüm insanlar gibi hakkımın savunulmasını istiyorum. Siz benim hakkımı savunmazsanız ben insanların haklarını nasıl savunacağım" sözleriyle tepki gösterdi.

???????Esed rejiminin propagandasını yapan SAMA TV'nin saha muhabiri Alluş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Halep'teki evinin yaklaşık iki ay önce soyulduğunu söyledi.

Alluş, rejimin ilgili birimlerine soyguncular hakkında detaylı bilgileri ilettiğini ancak konunun üzerinin kapatıldığını belirtti.

Olayda değerli eşyalarının çalındığını kaydeden Alluş, konuşmasında rejimin lideri Esed'e şu sözlerle seslendi:

"Biz hakkımızı istiyoruz. Ben de tüm insanlar gibi hakkımın savunulmasını istiyorum. Siz benim hakkımı savunmazsanız ben insanların haklarını nasıl savunacağım."

Suriye halkına yönelik hak ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarıyla tanınan Şebbiha ve rejim ordusuna yakınlığıyla bilinen Alluş, rejimin saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin cesetleriyle de özçekim yapmasıyla tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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