Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi
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Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi

Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden ve doğuştan görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışması yapıldı.

Suriye'de Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden ve doğuştan görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışması yapıldı.

Suriye'de faaliyet gösteren yerel derneklerden Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğinin iş birliğinde görme engelli bireylere yönelik "Kararlığımız Yumuşamayacak" adıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren görme engelli ilk 4 yarışmacıya çeşitli hediyeler verildi.

Şafak Derneğinin İdlib'deki Mekeni Toplum Merkezi Sorumlusu Vaseem Asaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel ihtiyaçları olan kişilere destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Etkinlikte, Suriye'nin farklı bölgelerinden yarışmacıların yer aldığını ifade eden Assad, görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yüzme yarışmasına doğuştan görme engelli ve Esed rejiminin saldırılarında gözlerini kaybedenlerin katıldığını aktardı.

Hama'nın Batı kırsalından göç ederek İdlib kırsalına yerleşen görme engelli Enes Hammud da hayatında ilk defa bir yarışmaya katıldığını ve sevinçli olduğunu söyledi.

Yarışmada birinciliği kazanan Hammud, zaferini ailesine ve bu etkinliği düzenleyen ve Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğine hediye ettiğini dile getirdi.

Tüm görme engelli bireylere de mesaj gönderen Hammud, "Geleceğiniz parlak olacak. Kimse umudunu yitirmesin." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi
Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi
Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi
Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Suriye'de Etarip ilçesinde 35 görme engelliye psikolojik destek sağlamak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi - Haberler
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