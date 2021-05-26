Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi.

Seçim karşıtı slogan atan binlerce gösterici, muhaliflerin benimsediği "devrim bayraklarını" taşıdı.

İdlib'deki gösterilere katılan Doktor Yasser Kinash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerini yok eden rejimin yaptığı seçimleri kabul etmediklerini söyledi.

Kinash, "Bu ülkeyi yok eden, çocukları katleden, insanları yerlerinden ederek göçe zorlayan bir zalimin yaptığı seçimi kabul etmiyoruz." dedi.

Suriye devriminin rejim düşene kadar sonlanmayacağını vurgulayan Kinash, "Gösteriler, Suriye devriminin devam ettiğinin göstergesidir. Devrimimiz, başında olduğu gibi en heyecanlı ve en şerefli şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Muvafak Hüseyin ise "Esed'in düzenlediği seçimleri kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak için toplandık. Bizi katleden, bizi yerimizden eden sistemi reddediyoruz." diye konuştu.

Halid Huşum, rejimin düzenlediği sözde seçimin tek taraflı olduğunu belirtti.

Huşum, "İran ve Rusya'nın uşaklığını yapan Esed'in sözde başkanlık seçimlerini kabul etmiyoruz. Bu tek taraflı bir seçim. Suriye'nin tümünü kapsayan bir seçim değil." şeklinde konuştu.

Nuri Muhammed de "demokratik bir ortamda olmayan ve Suriye'nin bütününü kapsamayan" sözde seçimleri reddettiklerini söyledi.

Rejim ve destekçileri BM sürecini hiçe saydı

Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor.

BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi.

Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.

Rusya ve İran ise söylemlerinde Komite çalışmalarını desteklediklerine yer verse de rejim üzerinde nüfuz kullanmaya yanaşmıyor.

Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Burak Sergen Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'de Esed rejiminin sözde devlet başkanlığı seçimi protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:19:11. #1.14#

title