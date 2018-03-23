Esad, Doğu Guta'da Sığınağa Saldırdı: 37 Sivil Yanarak Can Verdi

Suriye'de dün ilk kez silahlı muhaliflerin tahliye edildiği çatışmasızlık bölgesi Doğu Guta'dan bugün bir katliam haberi geldi.

37 SİVİL YANARAK CAN VERDİ

Anadolu Ajansı'nın son dakika koduyla geçtiği habere göre, yıllardır kuşatma altında tutulan bölgede Beşar Esad güçleri bir sığınağı vurdu. Katliamda 37 sivilin yanarak can verdiği bildiriliyor.

SON HAFTALARDA YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ

Rejim ve Rusya'nın yoğun saldırı düzenlediği bölgede son haftalarda yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 400 bin kişinin kapana kısıldığı Doğu Guta'da bir ayı aşkın süredir tahliyeler gerçekleşiyor.

BU SABAH TAHLİYELER BAŞLAYACAKTI

Bölgedeki en etkili silahlı gruplardan Ahrar eş Şam, dün Şam rejimiyle Harasta kasabasının boşaltılması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre, kasabadan ayrılmak isteyenler için bu sabah yerel saatle 07.00'dan itibaren tahliyeler başlayacaktı. Harasta'dan çıkanlar muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet İdlib'e gönderilecek.