Esad, Doğu Guta'da Sığınağa Saldırdı: 37 Sivil Yanarak Can Verdi
Suriye'de, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi.
Suriye'de dün ilk kez silahlı muhaliflerin tahliye edildiği çatışmasızlık bölgesi Doğu Guta'dan bugün bir katliam haberi geldi.
37 SİVİL YANARAK CAN VERDİ
Anadolu Ajansı'nın son dakika koduyla geçtiği habere göre, yıllardır kuşatma altında tutulan bölgede Beşar Esad güçleri bir sığınağı vurdu. Katliamda 37 sivilin yanarak can verdiği bildiriliyor.
SON HAFTALARDA YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ
Rejim ve Rusya'nın yoğun saldırı düzenlediği bölgede son haftalarda yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 400 bin kişinin kapana kısıldığı Doğu Guta'da bir ayı aşkın süredir tahliyeler gerçekleşiyor.
BU SABAH TAHLİYELER BAŞLAYACAKTI
Bölgedeki en etkili silahlı gruplardan Ahrar eş Şam, dün Şam rejimiyle Harasta kasabasının boşaltılması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre, kasabadan ayrılmak isteyenler için bu sabah yerel saatle 07.00'dan itibaren tahliyeler başlayacaktı. Harasta'dan çıkanlar muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet İdlib'e gönderilecek.