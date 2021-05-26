Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Suriye'de iç savaş ve siyasi problemler 2011 yılından bu yana devam ederken, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için Fransa, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliklerde 20 Mayıs'ta oy kullanmıştı. Bugün ise Suriye'nin başkenti Şam dahil olmak üzere Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi için Esad rejimin kontrolündeki bölgelerde seçim sandıkları kurulurken, diğer bölgelerde seçim boykot ediliyor.

Seçimlerde, Beşar Esad, 67 yaşındaki Suriyeli Avukat Mahmud Merhi, 2012-2016 yıllar arasında eski milletvekili olarak görev yapan Abdullah Salloum yarışıyor. Seçimde yalnızca son 10 yıl içinde Suriye'den ayrılmamış kişiler aday olabilirken, Suriye parlamentosu daha önce yaptığı açıklama ile ülke dışında yaşayan Suriyelilerin seçimde aday olmalarının yasak olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan seçimden 2 gün önce Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) Azez'e bağlı Havar Kilis köyünde düzenlediği toplantıda, Esad rejiminin seçimini "gayrı meşru" olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.

(İHA)

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:41:44. #1.11#

title