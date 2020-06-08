- Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı
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- Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı

- Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

08.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:13

- Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı

İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

İdlib'de 5 Mart'ta ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Bugün İdlib'in güneyi ve Hama'nın batısındaki köylere topçu ve hava saldırısı gerçekleştirildi.

Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesine bağlı Al-Muzra köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

- Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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