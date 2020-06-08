Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı
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Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı
08.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:31

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

İdlib'de 5 Mart'ta ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Bugün rejim güçleri İdlib'in güneyi ve Hama'nın batısındaki köylere topçu saldırısı ve hava saldırısı gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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