Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.

İdlib'de 5 Mart'ta ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Bugün rejim güçleri İdlib'in güneyi ve Hama'nın batısındaki köylere topçu saldırısı ve hava saldırısı gerçekleştirdi. - İDLİB

Kaynak: İHA