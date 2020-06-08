Suriye'de Esad rejiminden köylere hava saldırısı
Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.
08.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:17
Suriye'de Beşar Esad rejimi, Hama ve İdlib'deki köylere hava saldırısı düzenledi.
İdlib'de 5 Mart'ta ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Bugün rejim güçleri İdlib'in güneyi ve Hama'nın batısındaki köylere topçu saldırısı ve hava saldırısı gerçekleştirdi. - İDLİB
Kaynak: İHA