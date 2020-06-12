- Suriye'de Esad rejimi yüzlerce ağacı ateşe verdi
- Suriye'de Esad rejimi yüzlerce ağacı ateşe verdi Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler yüzlerce ağacı ateşe verdi.
12.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:24
- Suriye'de Esad rejimi yüzlerce ağacı ateşe verdi
İDLİB - Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler yüzlerce ağacı ateşe verdi.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Al-Tamanah ve Al-Skik kasabalarındaki yüzlerce fıstık ve zeytin ağacı Esad rejimine bağlı güçler tarafından ateşe verildi. Çıkan yangın sonucu yüzlerce ağaç küle döndü.
Kaynak: İHA