Suriye'de Esad rejimi tarım arazilerini hedef aldı
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Suriye'de Esad rejimi tarım arazilerini hedef aldı

Suriye'de Esad rejimi tarafından yapılan füzeli saldırı sonucu tarım arazilerinde yangın çıktı.

Suriye'de Esad rejimi tarım arazilerini hedef aldı
04.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:37

Suriye'de Esad rejimi tarafından yapılan füzeli saldırı sonucu tarım arazilerinde yangın çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda yer alan Afes köyüne Esad rejimi füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda atılan füzelerin tarım arazilerine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yetkililer, sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktarırken, bölgede yangının devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, Esad rejiminin çiftçilerin buğday hasadı yaptığı sırada saldırdığını açıklarken, 1 tarım aracının kullanılamaz hale geldiğini aktardı. - İDLİB

Kaynak: İHA

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