Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi
Haberler » Dünya » Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi - Haberler

Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi

Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun tamamının kontrolünü 2012 yılından beri ilk defa ele geçirdi

11.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:00
Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi

merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin Halep ve 'ı birbirine bağlayan M5 karayolunun tamamının kontrolünü 2012 yılından beri ilk defa ele geçirdiğini bildirdi.


Rusya ve İran destekli rejim güçleri Halep'in batısında silahlı muhalif güçlerin kontrolündeki bir bölgeyi de ele geçirerek ülkenin en önemli karayolu üzerindeki son noktayı da kontrol altına almış oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler