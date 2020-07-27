Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kırsalındaki 7 köye roket ve topçu saldırısı düzenledi.

Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kırsalındaki 7 köye roket ve topçu saldırısı düzenledi.

İdlib kırsalında bulunan 7 köye Esad güçleri tarafından roket ve topçu saldırısı düzenlendi. Balyon, Kansfra, Kefruveyd, El-Muzra, Sefuhın, El-Fatira ve Ayn Laroz köylerine yapılan saldırı nedeni ile evlerde maddi hasar meydana geldi. Yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA