- Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı
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- Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı

- Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kırsalındaki 7 köye roket ve topçu saldırısı düzenledi.

27.07.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:09

- Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı

İDLİB - Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kırsalındaki 7 köye roket ve topçu saldırısı düzenledi.

İdlib kırsalında bulunan 7 köye Esad güçleri tarafından roket ve topçu saldırısı düzenlendi. Balyon, Kansfra, Kefruveyd, El-Muzra, Sefuhın, El-Fatira ve Ayn Laroz köylerine yapılan saldırı nedeni ile evlerde maddi hasar meydana geldi. Yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

- Suriye'de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı

Kaynak: İHA

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